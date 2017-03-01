ضمن مشروع ((يوم مع) مدير مكتب التعليم بفيفاء يزور مدرسة ذراع آل يحي

وجه مدير المكتب الأستاذ يحيى علي الفيفي بتشكيل لجنة لإيجاد حلول وحسم وضع الطريق لمدرسة ذراع آل يحيى الأبتدائية جاء ذلك خلال زيارته اليوم الأربعاء ٢/ ٦/ ١٤٣٨ في إطار الزيارات التي يقوم بها في مشروع المكتب ((يوم مع …)) الذي دشنه قبل أسبوعين من مدرسة العمامي الإبتدائية .

وفي بداية جولته في المدرسة استمع إلى شرح من قائد المدرسة الأستاذ عبدالله حسن الفيفي عن سير العمل الإداري في المدرسة وسير العملية التعليمية والعقبات التي تواجههم في أداء رسالتهم التعليمية والتربوية .

ثم تجول في فصول المدرسة وقاعاتها ومصادر التعلم .

واطلع على المبادرات والمشاريع المنفذة في المدرسة والتي تركزت في :

_مبادرة نقاطي للرقي بالمستوى العلمي والسلوكي للطلاب .

_مبادرة المراقب الصغير لتعزيز قيمة النظافة .

_مبادرة لتحسين مستويات الطلاب في القراءة والكتابة .

_الصالة الترفيهية .

بعد ذلك اجتمع بمعلمي المدرسة وقدم لهم شكره على مارآه في المدرسة من تميز وإبداع ومبادرات متميزة ثم استمع إلى نقاشاتهم وطلباتهم من المكتب.

هذا وقد ناقش مع قائد المدرسة مشكلة الطريق الموصلة للمدرسة حيث أنه لايصل إليها خط السيارات وعلى المدرسة أمر بالإخلاء من إدارة الدفاع المدني في محافظة فيفاء وذلك لعدم وصول سياراتهم ومعداتهم للمدرسة في حالة حصول طارئ لاسمح اللّٙه .

وقد وجه بتشكيل لجنة برئاسة مشرف الأمن والسلامة في المكتب الأستاذ موسى سلمان الفيفي وعضوية قائد المدرسة ومجلس المدرسة ومن تحدده اللجنة من المواطنين وأولياء الأمور ومنح اللجنة مدة شهر للتواصل مع مالك المبنى والمجاورين للمبنى وإيجاد الحلول لتوصيل الخط للمدرسة ورفع تقرير مفصل لإدارة المكتب بنتائج عمل اللجنة.

وفي ختام الزيارة أثنى المدير على قائد المدرسة وجهوده المثمرة والجبارة في إستقطاب الطلاب ونمو أعداد المدرسة كما أثنى على بيئة المدرسة الجذابة وتميز المعلمين ومستويات الطلاب.

ووجه الإعلام التربوي بإرسال خطاب شكر من أدارة المكتب لقائد المدرسة.

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