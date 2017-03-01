الدويسي مهابة القائد وسماحة العربي الأصيل

اللواء ناصر بن صالح الدويسي رجل أحبه الله سبحانه وتعالى ، فملأ قلوب الناس بحبه ، يصدق عليه قول الشاعر :

هو البحر من أي النواحي أتيته

فلجّته المعروف ، والجود ساحله

تراه إذا ماجئته متهللا

كأنك تعطيه الذي أنت سائله .

رجل جمع بين مهابة القائد الحكيم ، وسماحة العربي الحليم ،

يشعرك دائما بالأمن والطمئنينة ، والتواضع الجم ، اندمج في المجتمع ، وتغلغل في قلوب كل الناس ، وفرض العلاقة الإنسانية بين المواطن ورجل الأمن .

كسر ذلك الحاجز المجهول الذي كان سائدا بين المواطن ورجل الأمن .

استطاع أن يفعّل القناعة التامة لدى المواطن بأن رجل الأمن هو مواطن في المقام الأول ، ثم أن رجل الأمن يضحي بحياته ، براحته ، بوقته ، حتى بأسرته ، من أجل أمن المواطن الكريم ، والمقيم المساهم في تنمية المواطن .

رجل أضاف لرتبته العالية ، ولمنصبه القيادي أضعاف ما أضافت له الرتبة والمنصب .

باختصار : فإن الدويسي مدرسة متكاملة لمكارم الأخلاق ، ورجل دولة من الطراز الأول ، لاتمتلك إلا أن تحبه وتقدره وتدعو له بالتوفيق في كل خطوة من خطوات حياته .

وماتلك العمليات الأمنية النوعية التي يتوالى تحققها في المنطقة إلا نتاج إدارة حكيمة ، ومتابعة جادة من قبله حفظه الله .

حفظ الله ولاة أمرنا ، وقادتنا ووطننا الغالي ، ومواطنينا الكرام .