مستشفى بني مالك ينفذ حملة توعوية وتثقيفية للطلاب بمتوسطة الداير

ضمن إطار الحملات التوعوية و التثقيفية عن خطر متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ( كورونا ) وأمراض الجهاز التنفسي وبتوجيهات سعادة مدير مستشفى بني مالك الإخصائي محمد بن ابراهيم الغالبي للقسم التوعية والتثقيف الصحي بعمل حملات توعية .

انتقل الفريق الصحي للمدرسة متوسطة الداير بقيادة مدير التوعية والتثقيف الصحي بالمستشفى أحمد يحيى الفيفي وطبيب مكافحة العدوى الدكتور بهاء الدين وبتنسيق مع قائد المدرسة الأستاذ حسن شريف الفيفي وبإشرف مباشر من مدير المستشفى.

وكان في استقبال الفريق الصحى قائد المدرسة وفريق العمل بالمدرسة وقام الفريق بتوعية الطلاب عن خطر كورونا و الارشادات الوقائية المتبعة للتعامل مع الفايروس و كيفية الوقاية منه . ومن أمراض الجهاز التنفسي

وتم إقامة ورشة عمل مع الطلاب عن طرق تعقيم الايدي و كذلك كيفية التعامل مع المصابين و طريقة التعقيم و تم توزيع المنشورات التوعوية و الملصقات على الطلاب .

وكانت الزيارات ضمن برنامج و جدول زمني لتغطية كافة مدارس المحافظة .