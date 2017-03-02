كلية العلوم والآداب بالداير تقيم ورشة عمل بعنوان “الإعجاز العلمي في القرآن الكريم”

عقدت كلية العلوم والآداب بالداير ورشة عمل بعنوان “الاعجاز العلمي في القران الكريم” وذلك أمس الأربعاء الموافق1438/6/2 في مقر كلية الداير .

حيث استضافت ورشة العمل أعضاء هيئة التدريس والطالبات وقد بدأت ورشة العمل بآيات قرانية ، وتناولت ورشة العمل عدة موضوعات واستعراض لآيات القرآن المتجلية فيها عظمة الخالق وصدق نبية الذي لاينطق على الهوى ومدى مطابقة آيات القرآن لما أقره العلم بعد مئات السنوات .

ثم تلى ذلك عرض فيديو يوضح عظمة الخالق سبحانه وتعالى، و استمرت ورشة العمل لمدة ثلاث ساعات

وفي نهاية الورشة شهدت تفاعلا كبيرا من جميع الحاضرين وإجابات على جميع استفسارات الحضور .