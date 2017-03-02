 كلية العلوم والآداب بالداير تقيم ورشة عمل بعنوان “الإعجاز العلمي في القرآن الكريم” | فيفاء أون لاين
الخميس, 3 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 مارس 2017 ميلاديا

كلية العلوم والآداب بالداير تقيم ورشة عمل بعنوان “الإعجاز العلمي في القرآن الكريم”

كلية العلوم والآداب بالداير تقيم ورشة عمل بعنوان “الإعجاز العلمي في القرآن الكريم”
فيفاء أون لاين - نوال الفيفي

عقدت كلية العلوم والآداب بالداير ورشة عمل بعنوان “الاعجاز العلمي في القران الكريم” وذلك أمس الأربعاء الموافق1438/6/2 في مقر كلية الداير .
حيث استضافت ورشة العمل أعضاء هيئة التدريس والطالبات وقد بدأت ورشة العمل بآيات قرانية ، وتناولت ورشة العمل عدة موضوعات واستعراض لآيات القرآن المتجلية فيها عظمة الخالق وصدق نبية الذي لاينطق على الهوى ومدى مطابقة آيات القرآن لما أقره العلم بعد مئات السنوات .

ثم تلى ذلك عرض فيديو يوضح عظمة الخالق سبحانه وتعالى، و استمرت ورشة العمل لمدة ثلاث ساعات
وفي نهاية الورشة شهدت تفاعلا كبيرا من جميع الحاضرين وإجابات على جميع استفسارات الحضور .

 

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