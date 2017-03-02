“الشورى” يستدعي “وزير الإسكان”

أوصت لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى، باستدعاء وزير الإسكان إلى المجلس لإيضاح العديد من القضايا المتعلقة بتقرير وزارته للعام المالي 36/1437هـ، والذي سيُناقش بالمجلس الاثنين القادم.

واعتبرت اللجنة، أن حضور الوزير يأتي لعدم إيضاح التقرير أسباب التدني ونسبة الإنجاز أو الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لعلاج الوضع الحالي والحيلولة دون تكراره، لافتة إلى أنه سيتم تنظيم ورشة عمل داخلية قبل حضور الوزير للشورى بحسب ‘‘عكاظ‘‘.

وأيدت اللجنة عددًا من الملاحظات على تقرير وزارة الإسكان للعام المالي 1436-1437هـ، الذي سيناقشه المجلس، إذ رأت أنه برغم وجاهة البرامج التي ذكرت في التقرير، إلا أنها لا تعالج التحديات الأساسية التي تواجهها الوزارة فيما يتعلق بسد الفجوة الإسكانية، أي سد الحاجة بين العرض والطلب.

وأوضحت اللجنة، أن نسبة الإنجاز لعدد كبير من المشاريع الإسكانية في المناطق المختلفة متدنية، وأن بعضا منها متعثر، إضافة إلى سحب بعض المشاريع، الأمر الذي يؤثر على أداء الوزارة وصورتها.

وكانت اللجنة، قد طالبت وزارة الإسكان أن تُعطي أولوية الإقراض للمواطنين، وأن تتجنب تمويل المطورين، ودراسة أسباب تدني نسب إنجاز مشاريعها واتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بإنهاء المشاريع في مواعيدها.