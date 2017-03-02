 جامعة الفيصل تقيم المعرض الوظيفي السادس | فيفاء أون لاين
الخميس, 3 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 مارس 2017 ميلاديا

جامعة الفيصل تقيم المعرض الوظيفي السادس

جامعة الفيصل تقيم المعرض الوظيفي السادس
فيفاء أون لاين- الرياض / واس

دشن معالي مدير جامعة الفيصل الدكتور محمد بن علي آل هيازع اليوم المعرض الوظيفي السادس بالجامعة ، بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة مها بنت مشاري بن عبدالعزيز رئيس العلاقات الخارجية والتنمية بجامعة الفيصل و عميد كلية الطب نائب رئيس الجامعة للشئون المالية الدكتور خالد بن مناع القطان ، وذلك بمقر الجامعة بالرياض .
وأوضح الدكتور محمد آل هيازع أن يوم المهنة هو معرض تقيمه جامعة الفيصل سنويا ويهدف إلى تعريف الشركات الكبرى والرائدة بالمخرجات المتميزة من طلاب وطالبات جامعة الفيصل المؤهلين تأهيلا عاليا ، كما تتيح الفرصة لطلاب الجامعة و للشباب السعودي في منطقة الرياض للإطلاع على كل ما تقدمه الشركات والمؤسسات المشاركة في المعرض من فرص وظيفية .
واستقطب المعرض الذي يستمر ليومين وخصص اليوم الثاني للعائلات , عدداً من الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية التي تحرص سنويا على المشاركة ، كما تشارك مجموعة من المؤسسات الحكومية من أبرزها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث إلى جانب صندوق تنمية الموارد البشرية.

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