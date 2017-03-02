قرية رجال ألمع تفوز بجائزة المدن العربية للتراث المعماري

أكد صاحب مشروع ترميم قرية” رجال ألمع” التراثية، إبراهيم آل مسفر الألمعي أن فوز مشروع ترميم القرية بالمركز الأول في جائزة المدن العربية فرع “التراث المعماري” ، التي أعلنت جوائزها اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، سيكون دافعا لجميع القائمين على العمل لتكثيف الجهود في إنجاز المشروع في وقته المحدد بنهاية 2019، موجها شكره لأمانة منطقة عسير التي رفعت بترشيح القرية لمنظمة المدن العربية.

وثمن آل مسفر دعم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، لجميع نشاطات القرية ، ومتابعتهما الدائمة لكل خطوات إعادة تأهيل وترميم القرية ، مشيدا بدور جميع منسوبي محافظة رجال ألمع وبلديتها والمتعاونين من أهل القرية وملاك الحصون ، ولجنة أعمار الديار بالقرية.

وقال : ” إن المرحلة الأولى من مراحل الترميم انتهت وتشمل 16 حصنا، ومن المقرر انتهاء المرحلة الثانية خلال هذا العام التي تشمل إكمال حي النصب مع حي مناظر، وسيكتمل العمل بـ40 حصنا، إضافة إلى المسارات في 2019 بإذن الله”، مضيفا ” الحمدلله الذي وفقنا في تقديم تجربة وطنية رائدة تنطلق من قرية رجال ألمع إلى 4 قرى أخرى في منطقة عسير هي “وطن أمسودة” و”ساحل” ببارق و”غيه” بالمجاردة و”الحيفة” ببلقرن كمرحلة أولى ثم بقية المحافظات .



Share on: whatsapp