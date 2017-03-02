زكي كمال : يستضيف كبار مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وإستراليا

وأشار المشرف على اللقاء والمستضيف المطوف زكي كمال محمد حسين أن هذا اللقاء نقوم به كل عام باذن الله لمتابعة الجهود ذاتياً وبالتعاون بين كافة الإخوة المطوفين ونسعى من ذلك إلى تبادل الخبرات والنقاش في كل ما من شأنه تقديم الخدمة لضيوف بيت الله الحرام مبيناً أن وزارة الحج تقوم بجهود مشكورة تجاه تطوير آلية العمل للمطوفين في مكة المكرمة ولكننا نعمل وبشكل خاص على التجمع والاستضافة بيننا البين لرسم معالم النجاح في خدمة بيوت الله ويأتي ذلك دعماً منا للإسهام في تطوير آليات العمل للمطوفين.

وبين زكي أن مهنة الطوافة تتسم بسمات عظيمة وخيرة تساهم في إيجاد كوادر بناءة لخدمة ضيوف الرحمان وتقديم الخدمات اللازمة لهم وفق أنظمة هذه البلاد المباركة مشيراً إلى أن أهمية تعزيز التواصل بين المطوفين للإسهام في تطوير العمل في العام القادم ودراسة ما تم خلال العام الماضي.

وقال زكي أن رؤية ٢٠٣٠ تفرض علينا تطوير أنفسنا ومؤسساتنا المدنية بما يخدم هذه الرؤية للإسهام في تعزيز التوافق بين الأخوة المطوفين وتبادل الخبرات وتعزيز برامج وزارة الحج.

وحضر اللقاء الدكتور محمد طلال سمسم وكيل وزارة الحج والعمرة للتخطيط والتطويرالذي أكد بدوره على تميز هذه الخطوة الذاتية التي تعتبر مبادرة إيجابية في التعاون مع الوزارة ومع كافة الأجهزة المعنية مشيراً إلى اللقاء كان ودياً أسهم بشكل فعال في مناقشة قضايا تهم المطوفين بشكل خاص.

ويعد المطوف زكي كمال من أكبر مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأستراليا وأمريكا ويحضى باهتمام ومتابعة كبار حجاج تلك الدول .