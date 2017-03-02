نجاح عملية زرع صمام داخل صمام لفتاة بالمدينة المنورة

نجح فريق طبي بمركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة ,بفضل من الله في تحقيق إنجاز طبي بعد زرع صمام داخل صمام صناعي بنجاح لفتاة تبلغ من العمر 14 عاماً عبر القسطرة القلبية .

وبينت وزارة الصحة أن المريضة حولت من منطقة مكة المكرمة وهي تعاني من ضيق شديد في التنفس وإرتفاع في الضغط الشرياني الرئوي , حيث أن المريضة أجريت لها سابقاً عملية قلب مفتوح ناجحة قبل أربعة سنوات لتغيير الصمام الميترالي بصمام آخر “بيولوجي” ونظراً لأن المريضة لن تتحمل إجراء عملية قلب مفتوحة ثانية حيث سيعرض ذلك حياتها للخطر , فقد قرر فريق معمل القسطرة القلبية بالمركز إجراء عملية تداخلية لزرع صمام داخل الصمام الميترالي “بيولوجي” وتمت العملية التداخلية بنجاح تام وخرجت المريضة من المركز بصحة جيدة ولله الحمد ويعد هذا الإجراء في معمل القسطرة من الحالات النادرة التي تم التعامل معها بواسطة فريق طبي متخصص من معمل القسطرة .

كما يسعى الفريق الطبي حالياً لنشر نتائج القسطرة القلبية في مجلات علمية عالمية ليستفيد منها المهتمين في مجال طب القلب .

Share on: whatsapp