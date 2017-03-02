 تعليم عسير يعتمد المرشحات لجائزة التميز | فيفاء أون لاين
الخميس, 3 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 مارس 2017 ميلاديا

تعليم عسير يعتمد المرشحات لجائزة التميز

تعليم عسير يعتمد المرشحات لجائزة التميز
فيفاء أون لاين - أبها

اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة عسير جلوي آل كركمان، المرشحات على مستوى المنطقة للمنافسة الوطنية على مستوى المملكة في جائزة التعليم للتميز في دورتها الثامنة لعام ١٤٣٧/ ١٤٣٨, اللاتي حصلن على أعلى نسبة معايير للجائزة وفقا لتحكيم اللجان المخصصة .
وأوضحت منسقة الجائزة بتعليم عسير فاطمة أبو ملحة، أن فئة الإدارة والمدرسة المتميزة كانت من نصيب :الثانوية الرابعة “نظام المقررات” بقيادة عزة عسيري، والثانوية الثانية عشر بقيادة هدى القرني، وابتدائية التحفيظ الأولى بقيادة هيا الشهراني، فيما حصلت على فئة المشرفة المتميزة عافية الفيفي من مكتب التعليم بخميس مشيط ، كما حصلت عليها في فئة المرشدة الطلابية كلا من أمل الرويتع من الابتدائية السابعة عشر، وعزيزة آل ماكر من ابتدائية الأبناء الخامسة، و فاطمة الشرعبي من مدرسة صدى الإبداع الأهلية .
وفي فئة المعلمة المتميزة حصلت كلاً من فوزية سلامة من المتوسطة الثالثة بأبها، ومريم بكاري من الروضة الخامسة، ونادية الشهري من ابتدائية سدوان، وفي فئة العمل التطوعي المتميز حصلت المتوسطة الثالثة بقيادة منى شايع، فيما حصلت على فئة الطالبة كل من الريم عايض من ثانوية درب العقيدة، وريم الغامدي من الثانوية الثانية والعشرين، وشهد يحيى من الثانوية الرابعة، ومجد آل قماش من الثانوية السادسة، ونجود الشهري من الثانوية العاشرة.

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