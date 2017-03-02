ضبط وافدين أحالوا مسكناً شعبياً لتخزين وبيع التمور

ضبطت الفرق الرقابية التابعة لأمانة المدينة المنورة سكناً شعبياً بأحد الأحياء, أحاله وافدون مستودعاً لتخزين وتغليف وتعبئة التمور بطريقة مخالفة للاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس بلدية العوالي المهندس سعد نخيلان السهلي، أن عملية الضبط تمت عقب تلقي الأمانة بلاغاً عن قيام وافد بتوزيع التمور داخل سيارة بجوار مسجد قباء, وبالانتقال للموقع تم ضبط المخالف, وبالكشف على التمور اتضح أنها فاسدة وغير صالحة للاستخدام, كما تبيّن قيامه وعدد من أبناء جلدته بمزاولة نشاط تخزين التمور في منزل بمخطط باقدو, اتضح أنه غير مرخّص ويفتقد الشروط الصحية, كما تم ضبط أربعة عمالة بدون شهادات صحية.

وبيّن نخيلان، أنهم تم ضبط كميات من التمور تم تخزينها بطريقة عشوائية ومكشوفة داخل المواقع, فيما بلغ حجم التمور التي تم إتلافها نحو ألفي كيلو جرام, مضيفاً أنه تم إعداد محضر وتسليم العمالة لوحدة الضبط من قبل الدوريات الأمنية.

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