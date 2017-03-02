 تعليم جازان يشارك في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني | فيفاء أون لاين
الخميس, 3 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 مارس 2017 ميلاديا

تعليم جازان يشارك في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

تعليم جازان يشارك في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني
فيفاء أون لاين - جازان

تشارك الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بعنوان ” يداً بيد للوقاية من المخاطر ” .
وتأتي مشاركة الإدارة في إطار التعاون المثمر مع الإدارات الحكومية الأخرى في تفعيل المناسبات العامة ذات العلاقة بالجهات الحكومية ، ومنها اليوم العالمي للدفاع المدني.
وتمثلت المشاركة في تفعيل هذه المناسبة من خلال تخصيص كلمات الطابور الصباحي ، وحصص النشاط ، ومواضيع التربية الفنية عن هذه المناسبة ، وتضمين مسابقة الإلقاء والتعبير ، والمهرجانات ، واليوم المفتوح ، ورسائل نصية عن الدفاع المدني ، وإصدار نشرات تربوية عن الدفاع المدني توزع على الطلاب في المدرسة لتكون رسائل موجهة للأسرة من خلال المدرسة ، وكتابة بعض العبارات التوعوية على أسوار المدرسة لتوعية الطلاب والمواطنين بدور الدفاع المدني في مجال السلامة ، والإنقاذ ، والإطفاء ، والإخلاء ، بالإضافة إلى زيارات لبعض طلاب المدارس لمعرض الدفاع المدني بالمجمعات التجارية بالمنطقة.

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