تشارك الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بعنوان ” يداً بيد للوقاية من المخاطر ” .
وتأتي مشاركة الإدارة في إطار التعاون المثمر مع الإدارات الحكومية الأخرى في تفعيل المناسبات العامة ذات العلاقة بالجهات الحكومية ، ومنها اليوم العالمي للدفاع المدني.
وتمثلت المشاركة في تفعيل هذه المناسبة من خلال تخصيص كلمات الطابور الصباحي ، وحصص النشاط ، ومواضيع التربية الفنية عن هذه المناسبة ، وتضمين مسابقة الإلقاء والتعبير ، والمهرجانات ، واليوم المفتوح ، ورسائل نصية عن الدفاع المدني ، وإصدار نشرات تربوية عن الدفاع المدني توزع على الطلاب في المدرسة لتكون رسائل موجهة للأسرة من خلال المدرسة ، وكتابة بعض العبارات التوعوية على أسوار المدرسة لتوعية الطلاب والمواطنين بدور الدفاع المدني في مجال السلامة ، والإنقاذ ، والإطفاء ، والإخلاء ، بالإضافة إلى زيارات لبعض طلاب المدارس لمعرض الدفاع المدني بالمجمعات التجارية بالمنطقة.
تعليم جازان يشارك في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني
تشارك الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بعنوان ” يداً بيد للوقاية من المخاطر ” .
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