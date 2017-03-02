قافلة ” سابك ” التفاعلية تواصل فعالياتها في جازان

قدمت قافلة “سابك” للعلوم التفاعلية، في محطتها الرابعة عشر التي تنظمها شركة سابك, في منطقة جازان والمقامة بمركز كادي مول التجاري بمدينة جيزان, في يومها الخامس, العديد من البرامج الهادفة إلى تعزيز علاقة النشء بالعلوم والمعارف والتقنية.

وأوضح مدير المبادرة ماجد أبو عبيد, أن مناشط القافلة تتضمن علوم الكيمياء، وتقنية المعلومات، والطاقة والاستدامة، والبيئة، والابتكار، وورش العمل والتجارب، بهدف إكساب الزوار مهارات عملية في تطوير الذات وتنمية حس المبادرة، والعمل بروح الفريق لخدمة المجتمع، مبيناً أن القافلة يشارك فيها فريق عمل تطوعي مكون من 100 شاب وفتاة من منطقة جازان يقومون بإيصال محتوى القافلة وأفكارها وأهدافها لزوارها والمتفاعلين معها من طلاب وطالبات مدارس منطقة جازان .

وبيّن أن القافلة التي تستمر إلى السبت القادم، حيث استقبلت إلى يومها الخامس أكثر من ثلاثة آلاف طالب وطالبة من المرحلة الابتدائية بمدارس منطقة جازان خلال الفترتين الصباحية والمسائية ، مشيراً إلى أن القافلة تعد من أهم برامج المسؤولية الاجتماعية التي يقدمها موظفو “سابك” والشركات التابعة، بالاشتراك مع الفرق التطوعية المؤهلة من الجامعات السعودية ، التي يتم تدريبها خصيصاً لهذه الفعالية للإسهام في تحقيق أهداف “رؤية المملكة 2030م”, وكذلك ” إستراتيجية سابك 2025 ” ، نحو بناء مجتمع حيوي، ونمو اقتصاد مزدهر، ونماء وطن طموح .

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