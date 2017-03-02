شاهد .. وصول أول عربات قطار الرياض للمسار البنفسجي

أعلن مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض اليوم “الخميس” وصول أول عربات قطار الرياض للمسار البنفسجي إلى مدينة الرياض.

وأوضح المشروع على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن وصول العربة الأولى جاء بعد اكتمال تصنيعها في مصنع شركة “Alstom” الفرنسية.

جدير بالذكر أن مشروع قطار الرياض يتكون من ستة خطوط رئيسية بطول إجمالي يبلغ 176 كيلومتراً و85 محطة، ويبلغ عدد قطاراته 190 قطاراً عصرياً لاستيعاب 3.6 مليون راكب يومياً، والخط البنفسجي هو أحد مساراته ويشمل محور طريق عبدالرحمن بن عوف – طريق الشيخ حسن بن حسين.