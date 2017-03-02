سريلانكا تقرر رفع رواتب العمالة المنزلية إلى 1350 ريالاً

قررت مكاتب التعاقدات السريلانكية رفع الرواتب الشهرية للعمالة المنزلية بواقع 250 ريالاً لتصل إلى 1350 ريالاً بداية من فبراير الماضي.

وقال أصحاب مكاتب استقدام وفقا لـ”عكاظ”، إن الزيادة الجديدة ليست الأولى من نوعها، حيث شهد شهر مارس 2016 رفع الرواتب بقيمة 200 لتصل إلى 1100 ريال مقابل 900 ريال قبلها.

وأوضحوا أن الزيادات الجديدة جاءت رداً على قرار المملكة بتطبيق تسعيرة استقدام العمالة الموحدة البالغة 1560 دولارا.

وأكدوا أن القرار يعد التفافاً صريحاً على تسعيرة فاتورة الاستقدام، إذ إن الرواتب الشهرية للعمالة المنزلية السريلانكية ارتفعت 450 ريالاً في غضون عام واحد بنسبة 50%.

من جهته، أوضح رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية حسين المطيري أن وزارة العمل استطاعت كبح الارتفاعات المتواصلة لفاتورة استقدام العمالة السريلانكية، وحددت سعر الاتفاقية عند (1560 دولارا)، مشيرا إلى أن الاتفاقيات التي تتجاوز التسعيرة الموحدة تعد مخالفة.