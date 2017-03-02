كشفي فرسان يشارك في اليوم العالمي للدفاع المدني 

شارك نادي الصواري بفرسان ممثلا بالنشاط الكشفي في المسيرة التوعوية لليوم العالمي للدفاع المدني والتي تحمل شعار ( يداً بيد للوقاية من المخاطر ) كما قامت الفرقة الكشفية بزيارة لمركز الدفاع المدني بجزر فرسان وكانت المسيرة بحضور محافظ محافظة فرسان أ. حسين الدعجاني وعدد من مدراء الدوائر الحكومية مدنية وعسكرية

وتأتي هذي المبادرة من فرقة كشافة نادي الصواري بفرسان للتعريف بأهمية الدفاع المدني و طرق الوقاية من الكوارث والمشاركة في اليوم العالمي للدفاع المدني الذي يوافق الاول من شهر مارس من كل سنة ميلاديه