 كشفي فرسان يشارك في اليوم العالمي للدفاع المدني  | فيفاء أون لاين
الخميس, 3 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 مارس 2017 ميلاديا

كشفي فرسان يشارك في اليوم العالمي للدفاع المدني 

كشفي فرسان يشارك في اليوم العالمي للدفاع المدني 
سهيل الحمزي ـ جازان
شارك نادي الصواري بفرسان ممثلا بالنشاط  الكشفي في المسيرة  التوعوية لليوم العالمي للدفاع المدني والتي تحمل شعار ( يداً بيد للوقاية من المخاطر ) كما قامت الفرقة الكشفية بزيارة لمركز الدفاع المدني بجزر فرسان وكانت المسيرة بحضور محافظ محافظة فرسان أ. حسين الدعجاني وعدد من مدراء الدوائر الحكومية مدنية وعسكرية
وتأتي هذي المبادرة من فرقة كشافة نادي الصواري بفرسان للتعريف بأهمية الدفاع المدني و طرق الوقاية من الكوارث والمشاركة في اليوم العالمي للدفاع المدني الذي يوافق الاول من شهر مارس من كل سنة ميلاديه

 

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