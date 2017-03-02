ضبط 3 شقيقات حاولن تهريب 50 كجم “قورو”

تمكنت الجمارك السعودية في منفذ جمرك جسر الملك فهد, من إحباط تهريب 52.5 كيلوجرام من نبات القورو المحظور, عُثر عليها مع ثلاث فتيات قدِمن إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضح مدير عام الجمرك المكلّف ضيف الله العتيبي, أنه قدِمت للجمرك مركبة من نوع خصوصي يستقلها شخص من إحدى الجنسيات الآسيوية وبرفقته عائلته المكونة من ثلاث فتيات تبيّن فيما بعد أنهن أخوات.

وقال “العتيبي”: عند إنهاء الإجراءات الجمركية المعتادة بقسم التفتيش النسوي, عثرت المراقبة الجمركية على 17.5 كجم من ثمار القورو المحظورة مُخبأة في جاكيت كل فتاة كانت ترتديه حيث تم إحداث مخابئ سرية في كل جاكيت ومن ثم حياكة المخابئ بقصد التمويه, مبيناً أنه تم اتخاذ اللازم حيال ذلك.

وأضاف: نجح جمرك جسر الملك فهد, في إحباط تهريب 120 زجاجة خمر, في عمليتين منفصلتين, حيث أخفيت داخل تجاويف الديكور الداخلي والخارجي للمركبتين.

وأردف: في المحاولة الأولى وعند قدوم إحدى المركبات وإنهاء إجراءاتها الجمركية عثر على كمية من الخمور بلغ عددها 60 زجاجة مخبأة داخل تجاويف الديكور الداخلي للمركبة.

وتابع: في المحاولة الثانية وعند قدوم المركبة وإنهاء إجراءاتها الجمركية عثر على كمية من الخمور بلغ عددها 60 زجاجة مخبأة بأجزاء متفرقة من المركبة الداخلية والخارجية بالإضافة إلى خزان الوقود .

وأشار “العتيبي” إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الجمارك السعودية في سبيل منع دخول أي من هذه الممنوعات وغيرها, منوهاً في الوقت نفسه بالنجاحات المتميزة التي تحققها المنافذ الجمركية (البرية, الجوية, البحرية), وذلك في مجال مكافحة التهريب بأنواعه كافة.