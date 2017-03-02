 شاهد .. “سعودي” يقود تيسلا أسرع سيارة كهربائية بالعالم | فيفاء أون لاين
الخميس, 3 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 مارس 2017 ميلاديا

شاهد .. “سعودي” يقود تيسلا أسرع سيارة كهربائية بالعالم

 
تم نشره في 27‏/02‏/2017

في هذا الفيديو قمت بتجربة سيارة تيسلا واللتي تعتبر أسرع سيارة كهربائية بالعالم، كانت التجربة فريدة وممتعة في نفس الوقت .. أتمنى أن تستمتع بالمشاهدة ولا تنس نشر الفيديو بين أصحابك.

روميكان
مذكرات أحكي فيها تجاربي وأفكاري وتأملاتي لحياتي في أمريكا

الحلقة السابقة :
https://youtu.be/uPBV1MywRBk
يسعدني مشاركتك ونشرك للبرنامج :)

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أنغام المقدمة:
محمد الشريمي
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