شاهد .. “سعودي” يقود تيسلا أسرع سيارة كهربائية بالعالم

تم نشره في 27/02/2017
في هذا الفيديو قمت بتجربة سيارة تيسلا واللتي تعتبر أسرع سيارة كهربائية بالعالم، كانت التجربة فريدة وممتعة في نفس الوقت .. أتمنى أن تستمتع بالمشاهدة ولا تنس نشر الفيديو بين أصحابك.
روميكان
مذكرات أحكي فيها تجاربي وأفكاري وتأملاتي لحياتي في أمريكا
الحلقة السابقة :
https://youtu.be/uPBV1MywRBk
يسعدني مشاركتك ونشرك للبرنامج :)
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أنغام المقدمة:
محمد الشريمي
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