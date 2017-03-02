شاهد .. “سعودي” يقود تيسلا أسرع سيارة كهربائية بالعالم

تم نشره في 27‏/02‏/2017

في هذا الفيديو قمت بتجربة سيارة تيسلا واللتي تعتبر أسرع سيارة كهربائية بالعالم، كانت التجربة فريدة وممتعة في نفس الوقت .. أتمنى أن تستمتع بالمشاهدة ولا تنس نشر الفيديو بين أصحابك.

روميكان

مذكرات أحكي فيها تجاربي وأفكاري وتأملاتي لحياتي في أمريكا

الحلقة السابقة :

https://youtu.be/uPBV1MywRBk

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أنغام المقدمة:

محمد الشريمي

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