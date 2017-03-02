كيف لا نحبه ولم نعرفه الا مبتسما !!

اللواء ناصر بن صالح الدويسي مدير شرطة منطقة جازان رجل عرفته من صفوة وخيرة الضباط الذين خدموا الدين والمليك والوطن كانت منطقة جازان المحطة الاخيرة التي توجت جهد وعطاء سنوات من البذل والتفاني والعمل في خدمة هذا الوطن فمنذ كلف بإدارة شرطة منطقة جازان كسب حب واحترام وتقدير الجميع بداية من منسوبي ادارته الى كل من قابله فقد كان رمزا شامخا من رموز المعرفه ومن كفاءات الوطن الذين سخرو كل وقتهم وجهدهم وفكرهم لحفظ أمن هذا الوطن بكل اخلاص وتفاني لقد كان رمزا لأسمى معاني الاخلاق العالية والتواضع وحب الخير لكافة شرائح المجتمع ابو صالح رجل وهبه الله محبة الناس والقبول عند كل من يقابله ولا غرابه فهو رجل يستقبلك بابتسامه المعروفه ويعلم الله لم أشاهده هذا الرجل منذ عرفته إلا مبتسما ابو صالح لن ننساه فهذا القائد الفذ عرف كيف ينقش حبه ومعزته في قلوبنا نعم هذا هو الدويسي سطر بعمله واخلاقه قصة تروى عن الذكر الحسن الذي يبقى للانسان بعد مغادرة المنصب كسب رضا الله وحب ومعزة الناس كيف لا نحبه ونحترمه ونقدره وهو يفتح لنا قلبه قبل عقله ويشاركنا في افراحنا واتراحنا شكر الف شكر لك يا ابو صالح وهنيئا لك هذا الحب الذي نشاهده ونسمعه من كل أهالي منطقة جازان الذين عبروا من خلال كل الوسائل عن شكرهم لكم على كل ما قدمتم اتمنى لكم مزيد من التوفيق والنجاح وحفظكم الله أيها القائد الإنسان.

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