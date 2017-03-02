رئيس مركز الحكامية يفتتح برنامج ملتقى مزهرة ويدشن الموقع الإلكتروني لتنمية بمزهرة

افتتح سعادة رئيس مركز الحكامية بجازان الأستاذ إبراهيم بن علي المنور وشيخ الحكامية والمغافير وعدد من أعيان مزهرة برنامج ملتقى مزهرة الذي تنفذه لجنة التنمية الاجتماعية بمزهرة مساء أمس.

حيث قام رئيس المركز بقص شريط افتتاح الملتقى، ثم جال سعادته برفقة رئيس اللجنة على المعارض المقامة في الملتقى، تلى ذلك آيات من القرآن الكريم، ثم عرض “مونتاج ” يحاكي حصاد اللجنة لعام 2016، تبعه عرض كراتيه نفذه أبطال نادي الكراتيه باللجنة.

فيما تم دعوة رئيس المركز وعدد من الأعيان لتدشين موقع اللجنة الإلكترونية، تلى ذلك تكريم اللجنة لعدد من المتميزين من أبناء قرية مزهرة حيث كان توزيعهم على النحو التالي :

أول حاصل على شهادة الدكتوراة الشيخ علي بن عباس الحكمي، و أول قاضي الشيخ عبدالله بن حسن الحكمي، وأول مدير إدارة حكومية الشيخ يحيى بن عباس الحكمي ،واول معلم الشيخ مريع بن محمد موسى الحكمي،

وأول مدير مدرسة في القرية الشيخ حمد بن محمد صغير الحكمي، و أول ضابط العميد متقاعد مساوى بن دغيثر الحكمي، وأول طبيب الاستشاري محمد بن علي عباس الحكمي، و أول ممرض أ.حسين بن عبده مزيد الحكمي، وأول مبتعث د.علي بن عثمان محمد الحكمي، و أول مهندس م.ماجد بن الحسين علي الحكمي.

وتجدر الإشارة إلى أن ملتقى مزهرة يتضمن معرض منتجات اللاسر المنتجة ليومي الخميس والجمعة، و معرض فطن، و معرض التوعية بأضرار التدخين والمخدرات، ومسرح الشباب.