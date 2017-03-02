دوريات المجاهدين بمنطقة جازان تحبط محاولة تهريب كميات من الحشيش

تمكنت دوريات المجاهدين بمنطقة جازان من إحباط محاولة تهريب كميات من الحشيش وذلك بعد محاولة هروب قام بها المهرب ومقاومته لرجال المجاهدين أثناء عملية القبض عليه وعلى شخص آخر كان مرافقا معه.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع إدارة المجاهدين بجازان، خالد بن عبد الله قزيز أنه في مساء أمس رصدت احدي دوريات قطاع المجاهدين الجبلي ممثله في الفرقة الثانية بالداير مركبة من نوع شاص موديل ٢٠١٣ قادمة من مخله، مبينا إلى أنه عند الاشتباه بها تم الإشارة لقائدها بالتوقيف للتأكد من وضعها الأمني إلا أنه لم يمتثل وتمت مطاردته باتجاه الداير وقام بصدم مركبة الدورية، موضحا إلى أنه عند اصطدامه بالدورية أطلقت طلقات تحذيرية لغرض إجباره على الوقوف إلا أن قائدها زاد من سرعته، لتقوم الدورية بإطلاق عدة أعيره نارية على إطار المركبة مما أدى الى إعطاب احدها وايقافها جبريا والقبض على قائد المركبة ومرافقة، وأضاف بأن فرق المجاهدين نجحت في التصدي لهذه العملية بعد المطاردة والمقاومة وبتفتيش المركبة عثر على كمية من الحشيش تم التوجه بها لمقر الفرقة ويحصرها اتضح ان عددها الاجمالي ٥٠ بلاطة حشيش .

من جهته، قال مدير عام فرع المجاهدين بمنطقة جازان، عبد الرحمن بن صالح المويشير، إن كل العمليات التي تقوم بها فرق ودوريات المجاهدين في منطقة جازان تأتي ضمن توجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان بتكثيف التواجد الامني والقبض على كل متجاوز للأنظمة والقوانين ونشر السموم بمتابعة مدير عام المجاهدين، الدكتور عبد الله السويد، مقدما شكره لكل من أسهم في إحباط عمليات التهريب دون استثناء وهو ما يعد إنجازًا ونجاحًا أمنيًا، كما حثهم على بذل المزيد من العطاء والجهود المضاعفة.