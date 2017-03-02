هدية الحاج تحفز رجال الأمن في معرض الدعوة بأم القرى

زار وفد من رجال أمننا البواسل جناح جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية في المعرض المصاحب لملتقى الدعوة إلى الله المقام بجامعة أم القرى في قاعة الملك سعود في العابدية خلال هذه الأيام والذي أشرف على تنظميه كلية الدعوة وأصول الدين ومشاركة (28) جهة دعوية من مختلف القطاعات الدعوية والعلمية بمكة المكرمة ، ويهدف المعرض إلى التعريف بالجهات الدعوية، وإبراز الخدمات التي تقدمها والوسائل المستخدمة في إيصال الدعوة، كما يساهم في التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات، وكانت الزيارة ضمن إطار تنفيذ برنامج التحفيز والذي يُعنى بتحفيز العاملين في خدمة ضيوف الرحمن وبث الروح المعنوية فيهم وتشجيعهم لبذل مزيد من الجهود من أجل خدمة قاصدي بيت الله الحرام .

هذا وقد حققت الجمعية خلال العام المنصرم رقماً قياسياً في مستوى البرامج والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ووصل عدد الخدمات إلى 27 مليون خدمة استفاد منها 9 مليون حاج ومعتمر وزائر .

من جانبه أكد الشيخ عبدالرحمن السالمي مدير البرامج والخدمات : أن الجمعية تبنت شعار ” نخدم من يخدم ” وذلك لتحقيق التكامل من أجل خدمة ضيوف الرحمن ، كما يعد تحفيز العاملين بمختلف المؤسسات المدنية والحكومية وأفراد الأمن من البرامج التي توليها الجمعية اهتماماً وذلك لما له من أثر في نفوسهم .

وتابع السالمي قائلاً : “أن الجمعية تحرص على المشاركة في مثل هذه الفعاليات لما تحققه من فوائد تنعكس إيجاباً في مسيرة العمل وأن تعاون الجهات المختلفة في خدمة قاصدي بيت الله الحرام يحقق طموح وإرادة حكومتنا الرشيدة ، مضيفاً أن دعم الموسرين والتبرع بما جادت به أيديهم، منح الجمعية مزيداً من الثقة لتأدية هذه الرسالة السامية التي شرف الله بها ساكني البلاد المباركة مؤكداً، بأن الجمعية أسهمت على مدار الـ8 أعوام منذ إنشائها عام 1430هـ في تلبية العديد من احتياجات ضيوف الرحمن عبر برامجها الرئيسية الخمسة داعياً الجميع للمشاركة في دعم برامج وخدمات الجمعية لإظهار الصورة المشرفة لأبناء هذه البلاد المباركة” .