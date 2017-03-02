اختتام فعاليات معرض آمن2 بالدرعية

اختتمت اليوم الخميس في مقر المعهد العلمي بالدرعية فعاليات معرض آمن2 والتي استمرت لمدة خمسة أيام بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية ورعاه وافتتحه مطلع الأسبوع سمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود محافظ الدرعية ومعالي مدير جامعة الإمام محمد سعود الإسلامية وعضو هيئة كبار العلماء أ.د. سليمان بن عبدالله أبا الخيل.

وشهد هذا المعرض الذي نظمه المعهد العلمي بالدرعية زيارة العديد من الأفراد والمؤسسات وكان يهدف إلى تدعيم الأمن الفكري والسلوكي لأفراد المجتمع.

ومن بين الحضور تواجد عدد من وكلاء جامعة الإمام حيث عبر د. محمد العلم وكيل جامعة الإمام للتبادل المعرفي والتواصل الدولي عن سعادته بما شاهد بالمعرض وشكر معالي مدير الجامعة أ.د. سليمان بن عبدالله أبا الخيل على توجيهه ومتابعته لأنشطة الجامعة في الداخل والخارج وتعزيز الوطنية في نفوس الشباب كما القائمين عليه من منسوبي المعهد على دعوته بزيارته، وشدد على أن حرص الدولة وفقها الله على بناء هذا الإنسان وحماية الأمن الفكري والسلوكي واضح وجلي وأن الجامعة بقيادة معالي مديرها لا تألوا جهدا في تطبيق تلك التطلعات.

وأضاف د. العلم بأنه في وكالته المعنية ببناء مجتمع المعرفة والمساهمة في تطويره وتعزيز العلاقات التعاونية الدولية استفادت من بعض ما استضافه المعرض في أجنحته وخصوصا فيما يتعلق بالشراكة المجتمعية، وأن كل وكالات وإدارات الجامعة تكمل بعضها وتنسق الجهود لما فيه المصلحة العامة.

وختم د. العلم تصريحه بشكر سمو محافظ الدرعية الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود على رعايته ودمعه لأنشطة معهد الدرعية كما شكر أخيه فضيلة وكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية ورئيس وحدة الأمن الفكري أ.د. إبراهيم الميمن وكافة المنظمين على جهدهم سائلا الله لهم التوفيق والسداد.

ومن جهة أخرى شكر مدير معرض آمن الشيخ خالد الرومي كل من زار المعرض من المسؤولين والطلاب، وأكد على أن الأصداء التي تلقاها بنجاح المعرض تعطي دافعا لاستمراره في نسخ قادمة بإذن الله، وصرح رئيس اللجنة التنظيمية أ. يزيد المنيف بأن الجهات المشاركة كانت في الموعد من حيث جودة أجنحتها والمجال مفتوح لمن يرغب في المستقبل بالمشاركة أو بالاقتراحات مشددا على نجاح المعرض بأهدافه المقام من أجلها، وختم كل من الشيخ الرومي والأستاذ المنيف حديثهما بالشكر لسمو محافظ الدرعية ولمعالي مدير الجامعة وفضيلة وكيلها لشؤون المعاهد ورئيس وحدة الأمن الفكري بالجامعة على الدعم الكبير للمعهد في هذا المعرض وغيره من النشاطات سائلين الله التوفيق والسداد.