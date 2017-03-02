موقف لن أنساه !!

من المواقف التي أذكرها ولا أنساها والتي تدل على كل هذا التقدير والاحترام لشخصية اللواء ناصر بن صالح الدويسي مدير شرطة منطقة جازان الذي تقاعد وترك ذكرى عطرة في قلوب ونفوس أبناء جازان أذكر إبان حادثة مكتب التعليم بمحافظة الداير أنني كنت أحاول بين الزحام مساعدة والد أحد الشهداء ليقابل ويسلم على سمو أمير المنطقة حين حضر للعزاء وكان الزحام شديدا جدًا فلم أستطع ، وكان موكب الأمير على وشك أن يتحرك باتجاه المغادرة للمستشفى لاطمئنان سموه على باقي المصابين

حيث كان والد الشهيد على مقربة من الموقع ، ووقف حائلًا دون وصوله زحمة الطريق .

حينها اتجهت صوب اللواء وشرحت له الوضع بسرعة قال ( أبد بسيط الموضوع أبشر ) ثم نادى أحد الضباط كان ملازمًا أول وقال له خذ دورية واذهب مع الأستاذ وشف وضعه الآن ) وبالفعل نفذ الضابط التوجيه وساعدني في إيصال والد الشهيد لمقابلة سمو الأمير

نعم لقد تسهلت الأمور ونجحنا في تمكين والد الشهيد من الوصول للمستشفى قبل وصول الأمير بلحظات ليتمكن من مقابلة الامير وعرض ما يريده عليه ، وكان نتيجة ذلك نقل ولده المعلم من خارج المنطقة إلى الداير في غضون أيام ليعينه بعد فقد ولده الشهيد في الداير موقف قد يعتقد البعض أنه بسيط لكنه بالنسبة لوالد الشهيد كان عظيمًا ، موقف إنساني لن أنساه أبدًا .

أسأل الله أن يوفق هذا الرجل فقد كان نموذج لرجل الأمن المخلص في عمله والقدوة الحسنة في تعامله مع الناس.