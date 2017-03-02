تشييع الشهيد “أحمد الفيفي” عصر الجمعة

يشيع أهالي فيفاء عصرالجمعة الرابع من جمادي الآخرة الشهيد بإذن الله أحمد يحيى حسين الخسافي الفيفي الذي استشهد في ميدان الشرف أثناء مواجهات على الحد الجنوبي مع مليشيات الحوثي والمخلوع .
حيث سيتم الصلاة عليه بجامع التوحيد بحي المزرعة ويدفن بالمقبرة المجاورة لمنزل أهله .
نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويتقبله من الشهداء .
الله يتقبله من الشهداء..الى جنات الخلد ايها البطل
رحمه الله رحمه واسعه وتقبله من الشهداء انا لله وانا اليه راجعون
تعازينا لاهله ولفيفا كافه .
نسأل الله أن يغفر له ويتقبله في الشهداء
ملاحظة
– هذا شهيد في سبيل الله لنصرة دين الله هذا حسبنا به والله حسيبه .
– هذا الشهيد قضى نحبه في ساحة المعركة فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه .
نسأل الله تعالى أن يتقبله في الشهداء وأن يعظم أجر أهله وذويه ويلهمهم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون
ملاحظة :
– أولاً ينبغي أن نقول هذا شهيد في سبيل الله فحسبنا به أنه مجاهد في سبيل الله يجود بنفسه يبتغي ما عند الله .
– ثانياً هذا الشهيد قضى نحبه ومات في ساحة المعركة فمن هذه حالته فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه .
ألله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
أسأل الله العلي القدير أن يغفر له ويرحمه
ويجعل قبره روضه من رياض الجنه
ويربط ع قلوب أهله ومحبيه
أنا لله وإنا إليه راجعون
اللهم انزله منازل الشهداء واعصم اهله بالصبر
التعليق
التعليق
اللهم أغفر له و ارحمه و اعفو عنه و أكرمه اللهم وسع مدخله و ادخله الجنة و غسله بالثلج و الماء والبرد اللهم يمن كتابه و هون حسابه و لين ترابه و ثبت أقدامه و ألهمه حسن الجواب اللهم طيب ثراه و اكرم مثواه واجعل الجنة مستقره و مأواه اللهم نور مرقده و عطر مشهده و طيب مضجعه اللهم آنس وحشته و ارحم غربته و قه عذاب القبر و عذاب النار اللهم نقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم فسح له في قبره و اجعله روضة من رياض الجنة و لا تجعله حفرة من حفر النار اللهم انقله من ضيق اللحود و القبور إلى سعة الدور و القصور مع الذين أنعمت عليهم من الصديقين و الصالحين والشهداء اللهم اجعل له من فوقه و من تحته و من أمامه و من خلفه و عن يمينه و عن يساره نورا من نورك يا نور السماوات و الأرض اللهم أبدله دارا خيرا من داره و أهلا خيرا من أهله و أزواجا خيرا من أزواجه واسكنه فسيح جناتك في الدراجات العلي اللهم عامله بما انت اهله ولا تعامله بما هو اهله اللهم اجزه عن الاحسان احسانا وعن الاساءه عفوا وغفرانا اللهم ان كان محسنا فزد في حسناته وان كان مسيئا فتجاوز عنه يارب العالمين اللهم ادخله الجنه من غير مناقشه حساب ولا سابقه عذاب اللهم آنسه في وحدته وآنسه في وحشته وآنسه في غربته اللهم انزله منزلا مباركا وانت خير المنزلين اللهم انزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنه ولا تجعله حفره من حفر النار اللهم افسح له في قبره مد بصره وافرش قبره من فراش الجنه اللهم اعذه من عذاب القبر وجاف الارض عن جنبيه اللهم املأ قبره بالرضا والنور والفسحه والسرور (اللهم قه السيئات(ومن تقي السيئات يوم اذن فقد رحمته اللهم اغفر له في المهدين واخلفه في عقبه في الغافرين.
التعليق
انا لله وانا الية راجعون
غفر الله له وتقبله من الشهداء
جعلك الله من الشهداء وألهم أهلك وأحبابك الصبر والسلوان ….
التعليق
إنا لله وإنا إليه راجعون .. اسأل الله ان يتقبلك من الشهداء ويجمع اهلك واصدقائك بك في الفردوس الأعلى من الجنة .. فيفاء ب 18 قبيلة تفتخر بابنائها على الحد الجنوبي ويعلم الله انكم فخر عظيم ولمن مات الدعاء بالفردوس ومن هو حي يدافع عن وطنه بالنصر..
الله يرحمو ويسكنو الجنه ..💔
رحمك الله يابطل