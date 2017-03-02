تشييع الشهيد “أحمد الفيفي” عصر الجمعة

يشيع أهالي فيفاء عصرالجمعة الرابع من جمادي الآخرة الشهيد بإذن الله أحمد يحيى حسين الخسافي الفيفي الذي استشهد في ميدان الشرف أثناء مواجهات على الحد الجنوبي مع مليشيات الحوثي والمخلوع .

حيث سيتم الصلاة عليه بجامع التوحيد بحي المزرعة ويدفن بالمقبرة المجاورة لمنزل أهله .

نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويتقبله من الشهداء .