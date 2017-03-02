الصدفة تكشف نجار يعمل بمهنة طبيب أسنان

قالت صحة الأحساء إنها خلال جولة تفتيشية قامت بها الفرق المختصة على المراكز الطبية الخاصة، ضبطت مقيماً من جنسية آسيوية يحمل إقامة نجار يعمل في مهنة طبيب أسنان في مستوصف خاص .

وأوضح المتحدث الرسمي عبدالرحمن السدراني أنه تم إيقافه مباشرة عن ممارسة العمل للتحقيق في ذلك واتخاذ جميع الإجراءات النظامية حياله، بحسب ما نشرته صحيفة “الشرق”.

وأكد أن جولات صحة الأحساء التفتيشية والتفقدية مستمرة، ولن تتهاون في فرض عقوبات صارمة تجاه أي منشأة صحية مخالفة أو متهاونة بالإجراءات النظامية أو بالتطبيقات المتعلقة.