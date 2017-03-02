“ساند” يقدم تعويضات للمفصولين بهذه النسب من الأجور

قالت مصادر في مؤسسة التأمينات الاجتماعية إن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” يقدم تعويضات مالية للموظفين السعوديين المفصولين من العمل، بما يعادل 60% من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك، وذلك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى.

وأوضحت أن صرف التعويض يستمر لمدة 12 شهراً متصلة أو متقطعة خلال 24 شهراً في كل مرة من مرات الاستحقاق، وأنه يكون بواقع 60% من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن الثلاثة أشهر الأولى من الفصل، وبواقع 50% عن كل شهر يزيد على ذلك.

وأبانت المصادر أنه يحق للسعوديين المشتركين في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية والذين تعرضوا للفصل من العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم التقدم لبرنامج “ساند”، لافتة وفقاً لصحيفة “المدينة” الى أن النظام يهدف لتحقيق الحماية الاجتماعية لهؤلاء بتوفير مصدر دخل شھري خلال الفترة من الفصل حتى الحصول على وظيفة جديدة.

وأضافت أنه يحق للمستفيد الحصول على التعويض اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ توافر شروط الاستحقاق، لافتة إلى أن النظام يطبق بصورة إلزامية على جميع المشتركين دون سن الـ59، وأنه في حال بلوغ المشترك الذي على رأس العمل سن الـ60 يوقف اشتراكه في النظام.