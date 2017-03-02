وكيل إمارة جازان يبحث سير المشروعات التنموية بصبيا

اجتمع وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور سعد بن مقرن المقرن اليوم، بمحافظ صبيا علي بن موسى زعلة ومديري الإدارات ورؤساء المراكز التابعة للمحافظة وأعضاء المجلسين البلدي والمحلي ، بحضور وكيل إمارة المنطقة للتنمية أمين عام مجلس المنطقة أحمد بن عبدالله زعلة وذلك بقاعة الاجتماعات بالمحافظة.

واستهل وكيل إمارة المنطقة الاجتماع الذي عقده في إطار الجولة التفقدية التي قام بها لمحافظة صبيا بكلمة أكد فيها حرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان , وتوجيهات سموه الدائمة بأهمية العمل الجاد والمخلص من قبل الجميع لتقديم كل ما يعود بالنفع والفائدة على الجميع ، انفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير سبل العيش الكريم للمواطن والمقيم بمختلف مناطق وطننا العزيز.

عقب ذلك استعرض محافظ صبيا المشروعات المنفذة والتي تحت التنفيذ بالمحافظة ، مبرزاً ما تشهده المحافظة من تطور ونمو في مختلف المجالات.

وتم خلال الاجتماع بحث كافة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع ، و المتعلقة بالاحتياجات التنموية للمحافظة في مختلف المجالات ، والسبل الكفيلة بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها, وجدولة الاحتياجات وفقاً لمتطلبات التنمية ووضع الحلول الكفيلة بتسريع انجاز كافة المشروعات البلدية والخدمية بالمحافظة والمراكز التابعة لها.

ووقف الدكتور المقرن في ختام الجولة على عدد من المشروعات البلدية ” سفلته وإنارة وكباري ” وعدد من المشروعات الخدمية الأخرى في شتى المجالات الخدمية إلى جانب الوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين بأحياء منامة والزبارة و السوق الداخلي وعدد من الأحياء بالمحافظة.

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