“الإمام عاصم الابتدائية” لتحفيظ القرآن تستضيف اليوم العالمي لـ”المدني”

أنطلقت صباح أمس الأربعاء فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني في مدرسة الإمام عاصم الابتدائية لتحفيظ القرآن التابعة لمكتب التعليم بحي الرائد، تحت شعار: “يدًا بيد للوقاية من المخاطر يأتي ذلك تعزيزًا لقيمة الشهر “السلامة الشتوية” التي تهدف إلى تحقيق أفضل استفادة من هذه المناسبة العالمية في نشر ثقافة السلامة على المستوى النظري والتطبيقي

والوقائي من أجل مجتمع آمن.

بدأ البرنامج برعاية قائد المدرسة “محمد بن هديب المهيدب”، وتحت إشراف وتنفيذ مسؤول الأمن والسلامة الملازم “فهد القريني”، وبحضور منسوبي المدرسة واستهدف البرنامج إبراز دور الدفاع المدني في المجتمع، وإلى الأهمية الفردية في تجنب كافة المخاطر والحوادث ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني والتعامل الأمثل للتخفيف من آثارها، وتخلل البرنامج تخصيص عدد من الفعاليات للطلاب تشمل عروضًا مرئية وتوعوية

وأنشطة إرشادية في إطار ترفيهي ومسابقات عدة.