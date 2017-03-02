زيارات تبادلية لمرشدات قطاع تعليم أبو عريش للإبتدائية الثالثة

نفذ مكتب التعليم بمحافظة أبو عريش زيارات نموذجية تبادلية لعدد من مرشدات الطالبات ببعض مدارس قطاع المحافظة اليوم الخميس ١٤٣٨/٦/3تحت إشراف ومتابعة من مشرفة قسم التوجية والإرشاد بمكتب تعليم أبو عريش أ. ليلى حسن جاح.

حيث تمت زيارة المدرسة الثالثة الإبتدائية بأبو عريش في تمام الساعه ٩ صباحا بحضور جميع المرشدات الطلابيات وكان عددهن ١١ مرشدة طلابية، وكان في إستقبالهن بالمدرسة الثالثه أ. رحاب العطاس، وقد قامت بإعداد برنامج ترحيبي لهن من قبل بعض الطالبات حيث قدموا أنشودة ترحيبية أمامهن ترحيبا بهن.

بعد ذلك قامت المرشدة أ. رحاب بشرح جوانب العمل الإرشادي وملفات العمل وتبادل الآرآء من قبل المرشدآت بطريقة مشوقة، وقامت أيضا بعرض مرئي بالبروجكتر لبعض إنجازات المدرسة في مجال الإرشاد والمنفذ من قبل المرشدتان بالمدرسة الثالثة.

وفِي نهاية الزيارة قامت أ. رحاب بتوزيع الهدايا والورود على المرشدات؛ وشكرت المشرفة التربوية بقسم الإرشاد والتوجيه أ. ليلى جاح قائدة المدرسة والمرشدة الطلابية على جهودهم في نجاح الزيارة .