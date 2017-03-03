العدوين الابتدائية تزور  الدفاع المدني في يومه العالمي

قامت مدرسة العدوين الابتدائية صباح أمس الخميس 1438 /6 / 3 الموافق 2 مارس 2017 بزيارة مركز الدفاع المدني في فيفاء بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني للاطلاع على ما يقدمه المركز من خدمات متنوعة والتعرف على طرق الإنقاذ والأجهزة والمعدات التي يستخدمها وكيفية التعامل معها ووسائل الأمن والسلامة ومدى أهميتها

ففي الساعة التاسعة انطلق وفد المدرسة المكون من 17 طالبا وفي معيتهم منسق الأمن والسلامة بالمدرسة الأستاذ /موسى يحيى فرحان الفيفي ورائد النشاط بالمدرسة الأستاذ /أسعد علي شريف الفيفي

وقد كان في استقبال الطلاب ومرافقيهم حال وصولهم مدير المركز الرائد / سلمان حسين الفيفي

بعدها أخذ الطلاب جولة على معرض المركز اطلعوا خلالها على محتوياته من أدوات ومعدات متنوعة تخدم الأمن والسلامة والكيفية التي تعين رجال الدفاع المدني في أداء مهماته وطرق الوقاية من المخاطر

ثم انتقل الوفد الزائر إلى ساحة المعدات الثقيلة حيث استمع الطلاب إلى شرح مفصل عن طرق استخدامها

وفي نهاية الزيارة قام مدير مكتب التعليم في فيفاء الأستاذ /يحيى علي الفيفي بتقديم شهادة شكر وتقدير لمنسوبي مركز الدفاع المدني على كرم الضيافة وحسن الاستقبال .

Share on: whatsapp