مدرسة ذراع منفة تنظم رحلة ترفيهية لطلابها

نفذت مدرسة ذراع منفة الابتدائية رحلة طلابية لجميع طلاب المدرسة وذلك إلى استراحة طية على طريق الداير صبيا

انطلقت الرحلة بعد الاصطفاف الصباحي يوم الخميس الثالث من جمادى الأخرة من المدرسة حيث تم توزيع الطلاب على سيارات المعلمين وسيارات بعض أولياء الأمور الذين شاركوا أبناءهم الطلاب من بداية الرحلة وتنوعت المناشط والبرامج خلال الرحلة بين البرامج الرياضية كرة القدم وكرة الطائرة وألعاب حركية خفيفة وبرامج ثقافية ومعرفية خفيفة الظل ومتنوعة الطرح وشاملة لجميع المراحل لكل مرحلة لعبة خاصة تتناسب مع عمره

وتخلل بقاء الطلاب وجبتي الفطور والغداء ومجموعة من المأكولات الخفيفة وشارك الطلاب هذه الرحلة جميع منسوبي المدرسة وعدد كبير من أولياء أمور الطلاب واستمرت الرحلة إلى قبيل صلاة العصر حيث تم توزيع الطلاب حسب مسارات منازلهم على السيارات الموجودة وانصرف الطلاب وكلهم بهجة وسرور وفرح

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