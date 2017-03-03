محافظ فرسان يرعي السوق الثالث للأسر المنتجة

رعى سعادة محافظ فرسان الاستاذ حسين بن ضيف الدعجاني

السوق الثالث للاسر المنتجة بمحافظة فرسان بدار الفتاة التابع للجنة التمنية الاجتماعية بقرية صير

يوم الاربعاء الموافق 2/ 6

واقيم هذا البازار بالتعاون بين اللجنة الاجتماعية بقرية صير برئاسةالاستاذ ابكر محمد شريف.واللجنةالسياحية بالمحافظة ممثل بالاستاذ..عثمان حمق منسق اللجنة

وكان برفقة المحافظ عدد من مشائخ واعيان المحافظة

الذين تبرعوا بمبالغ مالية دعما للاسر المنتجة

وقد اثنت منسقة البازار الاستاذة ندى الزيلعي بزيارة المحافظ والمسؤولين بالمحافظة

واعتبرت هذه الزيارة اللبنة الاولى في تشجيع ودعم الاسر المنتجة

ومن ناحية اخرى اثنى الاستاذ ابراهيم مفتاح بهذه الخطوة الايجابية

وتمنى الاستفادة من كبيرات السن من الحرفيات في تأصيل تلك الحرف في الجيل الحالي من النسوة

Share on: whatsapp