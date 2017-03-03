الدويسي .. بصمة حب في قلوبنا

تحية اجلال واحترام لأبو صالح اللواء ناصر بن صالح الدويسي مدير شرطة منطقة جازان فهو بحق رجلٌ عنْ رجال ، استطاع أنْ يكسب قلوب من عرفوه بالحبِّ والتقدير ، ويكفيك معه أنْ تعي معنى كلمة الأمن ،فلا ينتابك الخوف من بزته ورتبته العسكرية . فقد استطاع بحنكته وتواضعه وابتسامه الدائمة ان يبرز الصوره الحقيقية لرجال الأمن ، وأذكر في آخر لقاء لي معه حين قمنا بدعوته لحضور أمسية للنادي الأدبي التي أقيمت في صالة الاحتفالات بفيفاء مدى ترحيبه وحسن استقباله لنا الذي أسْرنا به حين قال : ما دام تجشمتم عناء نزولكم لدعوتي وفي مكتبي فأبشروا بالحضور ولي الشرف بذلك رغم كثرة مشاغله والتزاماته التي لا تكاد تنتهي وفعلاً كان حاضراً معنا في الزمان والمكان حيث رجل بكل هذا الجمال كيف لا تحبه وتعشقه جازان الارض والانساء ، لقد شرفتُ بتكريمه لي شخصياً بعد الأمسية الشّعرِية في تلك المناسبة التي ازدانت بتشريفه وازدادت عطرا ونقاء ونقول لك يا ابو صالح مهما ابتعدت عن أعيننا فستظل بصمة حبٍّ بقلوبنا ، ونبضة وفاء لأجيالنا ، ونغمة شوْقٍ بأسماعنا ، ومنْهج إخلاصٍ بوطننا فلم ولن ينساك أبناء منطقة جازان تواضعاً وعلماً وأدباً بمجموعة إنسان .

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