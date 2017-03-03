فيصلية ضمد تكرم طلابها بالترفيه والجوائز بكادي مول

كرمت مدرسة الملك فيصل الابتدائية بضمد يوم أمس طلابها المتفوقين والموهوبين بتنظيم رحلة لمدينة الالعاب الترفيهية بأسواق كادي مول بمدينة جازان ما ادخل ذلك البهجة والسرور في نفوس أبنائها الطلاب إضافة لتسليمهم العديد من الجوائز والهدايا هذا وقد شارك عدد من المعلمين أبناءهم الطلاب لحظة الترفيه لزرع روح الدعابة والمرح وفي هذا السياق أوضح مدير المدرسة محمد بن علي الحازمي أن هذا التكريم هو نتاج فصل دراسي كامل بذل فيه المعلمون جهود كبيرة في الارتقاء بالعملية التعليمية سواء عن طريق الاستراتيجيات الحديثة او طريق التعلم النشط ساعدهم في ذلك استخدام طرق التدريس الحديثة ووسائل التقنية التي سعت إدارة المدرسة لتوفيرها في جميع الفصول الدراسية وكذلك مصادر التعلم وأردف الحازمي أن جميع منسوبي المدرسة كعادتهم وبروح الفريق الواحد بذلوا جهود كبيرة في تنظيم وترتيب ونجاح حفل تكريم الطلاب مهنئاً اولياء امور الطلاب المكرمين على تميز أبنائهم مؤكدا أن متابعتهم وتواصلهم مع المدرسة كان السر وراء تحقيق التفوق . من جانبه أبدي عدد من اولياء الامور عن سعادتهم الغامرة لفكرة التكريم التي قامت بها المدرسة ولم تكتفي بالجوائز بل اهتمت بتحفيزهم عن طريق اللعب والترفيه بمدينة الالعاب الترفيهية .

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