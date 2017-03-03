 أطفال مركز تنمية الإنسان يزورون معرض فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بجازان | فيفاء أون لاين
الجمعة, 4 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 مارس 2017 ميلاديا

أطفال مركز تنمية الإنسان يزورون معرض فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بجازان

أطفال مركز تنمية الإنسان يزورون معرض فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بجازان
جازان : أيمن سالم
تزامناً مع انطلاقة فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار ( يداً بيد للوقاية من الأخطار )  ، قام  مركز تنمية الإنسان بجازان برحلة لقسمي الإعداد المدرسي ( صعوبات التعلم ) ، وقسم منطلق ( التوحد ) للمعرض المقام في مجمع الراشد مول التجاري و ذلك من ضمن الأنشطة الترفيهية التي يقدمها المركز .
وقد تجول الاطفال في جميع الاركان ابتداء بـِ ركن الامن والسلامة حيث قام احد المشاركين بالتعريف بالأدوات الحديثة والمستخدمة لبيئة خالية من الأخطار ، والحد من المخاطر .
كما شارك الاطفال تجربة رجل الإطفاء بإخماد الحريق والتعرف على انواع طفايات الحريق ، واستخدامات كل نوع .
و في الختام الزيارة صافح أطفال مركز تنمية الإنسان بجازان رجال الدفاع المدني و أفراد الجهات الحكومية المشاركة في أجنحة المعرض وقدمو لهم عبارات الشكر والثناء وبعثوا تحية لأصحاب التضحية والهمم العالية من رجال الأمن البواسل في مختلف القطاعات الأمنية .

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