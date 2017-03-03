 دورة “فن الحوار” ليتيمات جمعية البر بالعارضة | فيفاء أون لاين
الجمعة, 4 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 مارس 2017 ميلاديا

دورة “فن الحوار” ليتيمات جمعية البر بالعارضة

دورة “فن الحوار” ليتيمات جمعية البر بالعارضة
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

أقامت جمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة بجازان مساء يوم الخميس الموافق 3/6/1438 بمقر الجمعية، دورة تدريبية بعنوان “فن الحوار” ضمن أنشطة برنامج رياحين لرعاية اليتيمات.
حيث أن البرنامج يهدف إلى بناء اليتيمات في عدة جوانب منها الديني والعلمي والثقافي والمهاري.
وقدمت الدورة المرشدة الأسرية جميلة جذمي، حيث ناقشت الدورة أصل الحوار وأدلة من القرآن على أهمية الحوار وآدابه، وتناولت فيها بعص المهارات والأساليب في الحوار والانصات الجيد، ثم كيف تصبحين محاورة ناجحة.
وتخللت الدورة عدة أنشطة وورش عمل مع المتدربات.

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