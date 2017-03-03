دورة “فن الحوار” ليتيمات جمعية البر بالعارضة

أقامت جمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة بجازان مساء يوم الخميس الموافق 3/6/1438 بمقر الجمعية، دورة تدريبية بعنوان “فن الحوار” ضمن أنشطة برنامج رياحين لرعاية اليتيمات.

حيث أن البرنامج يهدف إلى بناء اليتيمات في عدة جوانب منها الديني والعلمي والثقافي والمهاري.

وقدمت الدورة المرشدة الأسرية جميلة جذمي، حيث ناقشت الدورة أصل الحوار وأدلة من القرآن على أهمية الحوار وآدابه، وتناولت فيها بعص المهارات والأساليب في الحوار والانصات الجيد، ثم كيف تصبحين محاورة ناجحة.

وتخللت الدورة عدة أنشطة وورش عمل مع المتدربات.

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