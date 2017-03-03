مكتب إشراف حلقات تحفيظ القرآن الكريم بالأساملة في ضيافة عضو هيئة كبار العلماء وعضو مجلس الشورى والمدرس بالمسجد الحرام الأستاذ الدكتور علي بن عباس الحكمي

قام مدير مكتب اشراف الحلقات بالأساملة وأعضاء المكتب بزيارة الدكتور علي بن عباس الحكمي

وقد جاءت الزيارة ضمن الزيارات التطويرية والإستشارية التي يقوم بها المكتب لوجهاء وكبار الشخصيات ورجال الأعمال في المنطقة وخارجها وذلك من أجل تطوير العلاقة بين المكتب وأفراد المجتمع بمختلف مكاناتهم ومهامهم ، حيث هدفت الزيارة في مقامها الأول إلى بناء جسر تعزيز الثقة بين الجانبين ليأتي في المقام الثاني الإطلاع على عرض تعريفي بالمكتب وبرامجه ، ثم قدم فضيلة الدكتور شكره وامتنانه لجميع منسوبي المكتب مثنياً على هذه الأعمال الجليلة سائلاً الله أن ينفع بها حاثاً الجميع على بذل المزيد .

ومنوهاً بأن حلقات التحفيظ في المملكة من أهم أسس ترسيخ العقيدة الصحيحة وربط الشباب بأهم مصدر وهوالقرآن وسد منيع منالإنحرافات الفكرية

كما قال فضيلته بأن “حلقات تحفيظ القرآن الكريم نهر جاري ومعين صافي وطالب الحلقات تجده متميز عن غيره في كل شؤون حياته”

وقال “على القائمين على حلقات التحفيظ في ظل السيل الجارف من الأفكارالهدامة والإنحرافات الفكريةالصبروبذل المزيدمن الجهدلحمايةالشباب”

وفي ختام هذه الزيارة قدموا له خالص الشكر والثناء بهذه المناسبة الكريمة والكلمات الأبوية المباركه، شاكرين له بذلك حسن الإستقبال وكرم الضيافة داعين له بدوام التوفيق والسداد.

والجدير بالذكر بأن مكتب إشراف الحلقات بالأساملة يتبع للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بأبي عريش ويشرف على حلقات التحفيظ بالقطاع الجنوبي الغربي من محافظة أبي عريش

والتي تبلغ 20 عشرون حلقة للبنين و12 اثنا عشر دار نسائية يدرس بها 1200 الف ومائتين طالب وطالبة ، ويعلم بها 90 تسعون معلماً ومعلمة ، موزعة تلك الحلقات ب 24 أربع وعشرون قرية

تهدف لتعليم الناشئة كتاب الله تلاوةً وحفظاً

ليكون جيلاً وسيطي المنهج خُلقه القرآن .