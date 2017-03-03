 مركز نشاط حاكمة أبوعريش ينفذ حملة عمرة مجانية للأسر | فيفاء أون لاين
الجمعة, 4 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 مارس 2017 ميلاديا
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مركز نشاط حاكمة أبوعريش ينفذ حملة عمرة مجانية للأسر

مركز نشاط حاكمة أبوعريش ينفذ حملة عمرة مجانية للأسر
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

انطلقت يوم الخميس رحلة العمرة المجانية التي ينفذها مركز النشاط الاجتماعي بحاكمة أبوعريش التابع للجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بأبوعريش ، بالشراكة مع دار الإيمان لتحفيظ القرآن الكريم بحاكمة أبوعريش وبالتعاون مع مكتب شباب الخير للعمرة ، برنامج رحلة العمرة المجانية في نسختها الثانية تحت شعار “عمرة موفقة “وأوضح مشرف المركز الأستاذ أحمد عقدي ، أن رحلة العمرة مجانية بالكامل وأنها مخصص واستهدفت الأسر التي لم يسبق لها العمرة .

واضاف العقدي انه انطلقت صباح  يوم الخميس رحلة العمرة المجانية ،حيث بلغ عدد المعتمرين 49 معتمر ومعتمرة، منهم 45 لم يسبق لهم العمرةوتمتد إلى يوم السبت الموافق 1438/6/5هـ .
وتجدر الإشارة إلى أن المركز قد نظم رحلة عمرة خيرية مجانية في السنة الماضية  .

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