مركز نشاط حاكمة أبوعريش ينفذ حملة عمرة مجانية للأسر

انطلقت يوم الخميس رحلة العمرة المجانية التي ينفذها مركز النشاط الاجتماعي بحاكمة أبوعريش التابع للجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بأبوعريش ، بالشراكة مع دار الإيمان لتحفيظ القرآن الكريم بحاكمة أبوعريش وبالتعاون مع مكتب شباب الخير للعمرة ، برنامج رحلة العمرة المجانية في نسختها الثانية تحت شعار “عمرة موفقة “وأوضح مشرف المركز الأستاذ أحمد عقدي ، أن رحلة العمرة مجانية بالكامل وأنها مخصص واستهدفت الأسر التي لم يسبق لها العمرة .

واضاف العقدي انه انطلقت صباح يوم الخميس رحلة العمرة المجانية ،حيث بلغ عدد المعتمرين 49 معتمر ومعتمرة، منهم 45 لم يسبق لهم العمرةوتمتد إلى يوم السبت الموافق 1438/6/5هـ .

وتجدر الإشارة إلى أن المركز قد نظم رحلة عمرة خيرية مجانية في السنة الماضية .