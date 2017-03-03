بالصور .. الجموع تشيع شهيد الوطن “الفيفي”

شعيت جموع غفيرة بعد صلاة عصر اليوم الجمعة جثمان شهيد الواجب أحمد يحيى حسين الخسافي الفيفي أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد في ميدان العز والبطولة دفاعا عن أمن وحدود الوطن والذود عن مقدساته في الحد الجنوبي .

وتقدم الجموع المشيعين محافظ فيفاء محمد بن عبدالله الغزي ورئيس مركز الجوة بفيفاء عبدالله الظافري وعدد من مسؤولين ومشايخ وأعيان وأهالي فيفاء وزملاء الشهيد من ضباط وأفراد .

ونقل محافظ فيفاء ورئيس مركز الجوة تعازي ومواساة القيادة الرشيدة وتعازي أمير منطقة جازان لذوي الشهيد، وأكدوا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن الوطن والحرمين الشريفين هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن داعين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته.

وعبر ذوو الشهيد من جهتهم عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على الاهتمام الدائم بأبنائها في كل مكان، مشيرين إلى أن ابنهم استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي ، مؤكدين فخرهم بما قدمه من تضحية وبطولة فداء لهذا الوطن ودفاعا عن مقدساته.

سائلين الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.







