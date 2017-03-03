تعليم فيفاء يزور مدني المحافظة

قام مدير مكتب التعليم بفيفاء الاستاذ/ يحيى علي حسن الفيفي صباح هذا أمس الخميس ١٤٣٨/٦/٣هـ بزيارة لإدارة الدفاع المدني بمحافظة فيفاء يصحبة مشرف الامن والسلامة والاعلام الأستاذ/ موسى سلمان الفيفي ، ومنسق الامن والسلامة الاستاذ/ نبيل حسن الفيفي ، والمنسق الاعلامي الاستاذ/ محمد حسن الفيفي.

تم خلال هذه الزيارة عقد اجتماع مشترك بين مدير المكتب مدير الدفاع المدني الرائد/ سلمان حسين الفيفي لبحث الأمور ذات الاهتمام المشترك ، واتفق الجميع على ضرورة التنسيق المشترك والتعاون المستمر بين الجهتين بما يحقق السلامة والأمن في مدارسنا.

بعد ذلك صحب مدير الدفاع المدني مدير المكتب في جولة داخل معرض اليوم العالمي للدفاع المدني واستمع لشرح مفصل عن محتوياته وآلية عملها.