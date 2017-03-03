احباط تهريب 50 بلاطة حشيش بآل زيدان

أوضح رئيس مركز إمارة ال زيدان سالم عبدالله بن قزيز بتمكن إحدى دوريات مركز إمارة آل زيدان في الداير بني مالك وبمشاركة إحدى دوريات مخفر الشرطة من إحباط محاولة تهريب كمية من الحشيش بعد رصدهم للمهربين بأحد الطرق الوعرة في جبل آل نخيف وفرارهم من الموقع بعد ملاحظتهم متابعة دورية المركز لهم. متخذين طريق رجلية وعرة وبتفتيش الموقع عثر على خمس عتلات بها كمية من الحشيش المخدر تم التوجه بها لمركز إمارة ال زيدان وبحصرها اتضح ان عددها الاجمالي ٥٠ بلاطة حشيش تم اتخاذ اللازم وإحالتها للجهة المختصة .

وأضاف بأن ذلك يأتي ضمن توجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان في فرض السيطرة الأمنية في حدود مسؤلياتهم وقدم شكره لدورية الاخوياء بالمركز وأفراد مخفر الشرطة.