 بالصور .. محافظ فيفاء يفتتح مركز الجوة ويشرف حفل الأهالي | فيفاء أون لاين
السبت, 5 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 مارس 2017 ميلاديا

بالصور .. محافظ فيفاء يفتتح مركز الجوة ويشرف حفل الأهالي

بالصور .. محافظ فيفاء يفتتح مركز الجوة ويشرف حفل الأهالي
فيفاء أون لاين - عبدالرحمن الفيفي

 

افتتح محافظ فيفاء الأستاذ محمد بن عبدالله الغزي مركز الجوة بفيفاء بحضور رئيس المركز الأستاذ عبدالله الظافري , وبعد افتتاح المركز شرف محافظ فيفاء ورئيس المركز حفل الأهالي حيث أقامت قبيلة آل شراحيل حفلا بمناسبة افتتاح المركز وتعيين الظافري رئيسا له .

وحضر الحفل جمع من المشايخ والأعيان والأهالي حيث تخلل الحفل عدد من الكلمات والقصائد الشعرية وأبريت إنشادي كما قدمت خلال الحفل عدد من التكريمات والهدايا والروع التذكارية  .

وعلى هامش الحفل سلم محافظ فيفاء ورئيس المركز شهادات الشكر والدروع التذكارية لعدد من مشايخ فيفاء مقدمة من أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر أل سعود .

 

 

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*