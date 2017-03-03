بالصور .. محافظ فيفاء يفتتح مركز الجوة ويشرف حفل الأهالي

افتتح محافظ فيفاء الأستاذ محمد بن عبدالله الغزي مركز الجوة بفيفاء بحضور رئيس المركز الأستاذ عبدالله الظافري , وبعد افتتاح المركز شرف محافظ فيفاء ورئيس المركز حفل الأهالي حيث أقامت قبيلة آل شراحيل حفلا بمناسبة افتتاح المركز وتعيين الظافري رئيسا له .

وحضر الحفل جمع من المشايخ والأعيان والأهالي حيث تخلل الحفل عدد من الكلمات والقصائد الشعرية وأبريت إنشادي كما قدمت خلال الحفل عدد من التكريمات والهدايا والروع التذكارية .

وعلى هامش الحفل سلم محافظ فيفاء ورئيس المركز شهادات الشكر والدروع التذكارية لعدد من مشايخ فيفاء مقدمة من أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر أل سعود .