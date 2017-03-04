كلية الداير تحتفل وتكرم الطالبات المتفوقات

برعاية عميدة الكلية مها الشهراني أقامت كليه العلوم والآداب بالداير حفل المتفوقات للفصل الدراسي الأول أمس الأول الخميس الموافق 1438/6/3 هـ

اشتمل الحفل على مجلس للأمهات وتكريم أوائل المتفوقات للفصل الدراسي الأول تحت إشراف وحدة الإرشاد الأكاديمي وبحضور أعضاء هيئة التدريس ومنسوبات الكلية والطالبات وأمهات المتفوقات .

وبدأ الحفل بمسيرة الطالبات المتفوقات نظمتها د/صفاء غازي. وأ/ سعيدة الزريبي

تلتها آيات من الذكر الحكيم ثم مقدمة ترحيبية القتها الطالبة سميرة الفيفي

تلا ذلك كلمة سعادة عميدة الكلية أ/مها الشهراني رحبت فيها بجميع الحاضرات وأشادت بأن النجاح والتفوق يأتي بعد الإجتهاد والمثابرة ثم القت رئيسة وحدة الأرشاد الاكاديمي أ/سعيدة الزريبي كلمة ترحيبية بالحاضرات والأمهات الفاضلات وتهنئة المتفوقات وأمهاتهن .

تلى ذلك إهدءات من الأقسام للطالبات المتفوقات وتكريم الأمهات من وحدة الإرشاد الاكاديمي وتوزيع شهادات شكر وتقدير لأمهات أوائل المتفوقات.

وقد صاحب الفقرات عروض وأفلام عن قصص النجاح وعبرت الأمهات عن إعجابهن بالحفل من حيث التنظيم والضيافة وحسن الاستقبال وفي نهاية الحفل كرمت عميدة الكلية الاستاذة مها الشهراني أوائل المتفوقات وتسلمن شهادات التفوق والجوائز ..

اختتم الحفل بفقرة مفتوحة للحضور وتبادل التبريكات والتهاني .

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