 بالصور: قبيلة آل عيسى وقبيلة الطواهرة تكرم وكيل امارة جازان المساعد لتقاعده | فيفاء أون لاين
السبت, 5 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 مارس 2017 ميلاديا

بالصور: قبيلة آل عيسى وقبيلة الطواهرة تكرم وكيل امارة جازان المساعد لتقاعده

بالصور: قبيلة آل عيسى وقبيلة الطواهرة تكرم وكيل امارة جازان المساعد لتقاعده
فيفاء أون لاين - عبدالمجيد علي دغريري
اقامة كلاً من قبيلة شيخ شمل آل عيسى بني حمد وقبيلة الطواهرة آل ناشب حفلاً تكريماً لتقاعد وكيل إمارة جازان المساعد سابقاً الدكتور عبدالرحمن بن علي ناشب وذلك يوم الخميس الموافق 1438/6/2ه في قاعة رويال بصامطة ، حيث حضر وكيل إمارة جازان المساعد الدكتور محمد بن سعيد الحجري وكذلك مدير مرور جازان العميد راشد بن سعيد الغامدي وكذلك رئيس محكمة بجازان الإستئناف الشيخ  علي بن شيبان العامري وكذلك رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام بعسير الدكتور إبراهيم بن يحى عطيف وعدد كثيف من رؤساء الدوائر الحكومية و المشائخ الفضلاء وأعيان وقبائل جازان والأهل والأصدقاء
وقد بدأ الحفل بتلاوة للقران الكريم وتخللها فقرات شعرية ومن ثم كلمة اهالي المحتفى بهم ثم كلمة المحتفى به وفي الختام تم تكريم المحتفى به عدداً من الهدايا التذكارية نظير ماقدمه من انجازات في عمله متمنين له دوام التوفيق,

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*