بالصور: قبيلة آل عيسى وقبيلة الطواهرة تكرم وكيل امارة جازان المساعد لتقاعده

اقامة كلاً من قبيلة شيخ شمل آل عيسى بني حمد وقبيلة الطواهرة آل ناشب حفلاً تكريماً لتقاعد وكيل إمارة جازان المساعد سابقاً الدكتور عبدالرحمن بن علي ناشب وذلك يوم الخميس الموافق 1438/6/2ه في قاعة رويال بصامطة ، حيث حضر وكيل إمارة جازان المساعد الدكتور محمد بن سعيد الحجري وكذلك مدير مرور جازان العميد راشد بن سعيد الغامدي وكذلك رئيس محكمة بجازان الإستئناف الشيخ علي بن شيبان العامري وكذلك رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام بعسير الدكتور إبراهيم بن يحى عطيف وعدد كثيف من رؤساء الدوائر الحكومية و المشائخ الفضلاء وأعيان وقبائل جازان والأهل والأصدقاء

وقد بدأ الحفل بتلاوة للقران الكريم وتخللها فقرات شعرية ومن ثم كلمة اهالي المحتفى بهم ثم كلمة المحتفى به وفي الختام تم تكريم المحتفى به عدداً من الهدايا التذكارية نظير ماقدمه من انجازات في عمله متمنين له دوام التوفيق,