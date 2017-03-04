هيئة الرياضة : تطلق الدراسة الأولية لقادة الوحدات الكشفية بجازان

انطلقت دورة الدراسة الأولية لقادة الوحدات الكشفية والتي يقيمها مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان وذلك ضمن خطة الإدارة العامة للأنشطة الشبابية المعتمدة وتستمر لمدة ثلاث أيام .

وأكد قائد الدراسة وجدي زيدان وقائد البرامج بشير محمد بشير أن الدراسة تشمل العديد من دورات ومحاضرات نظرية وأخرى تطبيقية عملية ميدانية

إذ سيتعرف الدارسون على تاريخ الحركة الكشفية عالميًا ومحليًا وتبيان نشأتها وايضا الدروس العملية والمهارات الكشفية المتنوعة, وذكر القائدان أن مكتب الهيئة بجازان أطلق استعداده للدراسة وتهيئة جميع المتطلبات لهذه الدراسة باستقبال استمارات المتدربين وتطبيق كافة الشروط الكشفية المتعارف عليها من قبل جمعية الكشافة العربية السعودية

وبدأ قائدا البرامج وجدي زيدان وبشير محمد بشير في افتتاح الدورة بعدد من التعريفات المبسطة ثم دور مساعد القائد تجاه نفسه وتجاه فرقته أو عشيرته ثم تجاه المجتمع وتجاه الحركة الكشفية كما تطرق لأقسام الحاجات من معرفية ومهارات وسلوكيات واتجاهات بالإضافة لنظام الشارات وكيفية منحها وجانب من الفترة الأولى لصفات مساعد القائد وهي الصفات الشخصية والكشفية والإدارية والاجتماعية .

وقد نوه المشرف على الدراسة والنشاط الأستاذ عقيل صعابي بان الدورة تهدف إلى مهمة التدريب على المناهج الكشفية وإعداد القادة وتربية الفتية التي تتدرج من الأسرة ثم لمدرسة الشباب والمجتمع و الحركة الكشفية وعلى مناهج المراحل الكشفية والهيكل التنظيمي لجمعية الكشافة العربية السعودية ومعرفة الوعد والقانون والوقوف على دور واحتياجات قائد الفرقة الكشفية وكيفية التخطيط لها وعقد الاجتماعات والتعامل مع السجلات وشرح اللباس الكشفي ووضع الشارات وسجلات التقدم ومعرفة أنواع النيران فيما اشتملت قواعد التدريب الميدانية (صافرات, إعازات, تشكيلات) وأخرى في فن الحبال (دورات, عقد, ربطات) إلى جانب الخلاء وأسس التخييم والرحلة الخلوية.

وأوضح المشرف العام على الدورة الاستاذ ابراهيم الرياني أن الدورة تهدف إلى تزويد القائد ببعض الخبرات والمهارات التي تجعله مساعداً لقائد الوحدة الكشفية وتأهله للحصول على الشارة الخشبة وتشمل عددا من البرامج والمحاضرات وورش عمل والرحلات الخلوية.

وقدم القائدين الشكر التقدير الهيئة العامة للرياضة لدعم المتواصل للشباب بمنطقة جازان