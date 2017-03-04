للنصر عوض وللهلال العوض

عاد سابق التنافس المثير بين الغريمين التقليدين النصر والهلال من جديد ولكن هالمره لم يكن داخل الملعب بل خارجه بالتحديد بالصفقات والتي أصحبت كالصفعات بينهم والتي شهدت تفوق نصراوي بالسنوات الاخيرة في حسم أغلب الصفقات والتي يكون الهلال طرف فيها كصفقة يحيى الشهري وخالد الغامدي وعبدالعزيز الجبرين وأخيراً عوض خميس فمنذ إعلان نادي الهلال رسمياً التوقيع مع اللاعب عوض خميس أخذ هذا الخبر صدى واسع بالشارع الرياضي وفرحة هلالية كبيرة بعد نجاحهم بكسب لاعب مميز وصفقة مميزة والنجاح الاكبر خطف لاعب من منافسهم التقليدي النصر، قوبلت بصمت رهيب من الامير فيصل بن تركي وإدارة ناديه لكن هذا الصمت لم يدم طويلا ولم يكن صمت المتفرج بل صمت يخبي خلفه الكثير لرد الاعتبار فبعد عدة أيام من الصمت تحدث الامير فيصل بن تركي حيث ذكر من خلال حديثه، أي وقت يمكن أن يوقع النصر مع أي لاعب سواءً في فترة تسجيل أو غيره في نادي النصر لا تتوقع ماقد نفعل، فلم يمضي على تصريحه الذي أحدث تساؤلات كثيرة إلا ساعات قليله ليظهر فيها مع النجم عوض خميس موقعاً عقده الجديد مع ناديه النصر لثلاث سنوات قادمة ليكون حديث الوسط الرياضي ليقلب هذا التوقيع الافراح بين أنصار الناديين لتعود الفرحه للنصراويين بعدما كان يتغنى بها الهلاليين طوال الفترة الماضية.

مما دعا الاتحاد السعودي بتشكيل لجنة وطلب المستندات والإثباتات التي يمتلكها الاطراف الأربعة ناديي النصر والهلال واللاعب عوض خميس ووكيله أعماله غرم العمري للنظر في تفاصيل القضية ومحاسبة المخالف حسب النظام والتي من المتوقع أن يعاقب من خلالها اللاعب لفترة إيقاف مابين اربعة إلى ستة اشهر لتوقيعه لعقدين مع ناديين مختلفين بالإضافة لغرامة مالية.