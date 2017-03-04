محافظ عنيزة يستقبل وفد من رجال الأعمال

استقبل سعادة محافظ عنيزة المكلف الأستاذ عبدالرحمن بن ابراهيم السليم في مقر المحافظة يوم أمس وفدا من رجال الأعمال من جميع مناطق المملكة ،حيث قدموا للسلام على المحافظ وذلك ضمن زيارتهم لمنطقة القصيم

هذا وقد رحب سعادته بالوفد و تطرق في مجمل لقاءه عن أهم المشاريع التنموية التي تساهم في دفع العجلة الاقتصادية والتنموية في المحافظة والتي تأتي ضمن إطار اهتمام القيادة الرشيدة في دعمها اللامحدود التي تجده المحافظة في كل القطاعات ، وذلك بدعم حكومة خادم الحرميين الشريفين حفظه الله من خلال تقديم الخدمات للمواطن والتي تنعم بها جميع محافظات المملكة

وخلال اللقاء قدم الأستاذ يوسف الوهيب أمين عام لجنة التنمية السياحية في محافظة عنيزة شرحا عن المواقع السياحية والتراثية والمهرجانات السنوية التي تقام علي مدار العام بالمحافظة والتي حققت نجاحات باهرة.

وقدم رئيس الوفد ابراهيم السبيعي جزيل الشكر والتقدير للجميع على حسن الاستقبال مشيدا بالجهود المقدمة لخدمة ضيوف وزوار المحافظة متمنيا للوفد طيب الإقامة سائلا الله تعالى أن يديم على بلادنا نعمة الامن والامان