مستشفى وادي الدواسر يُطلق حملة المسح السكاني الصحي الشاملة

أطلق مستشفى محافظة وادي الدواسر العام ، مؤخراً حملة المسح السكاني الصحي الشاملة، والتي تشمل حوالي 250 عائلة بنطاق المحافظة، شُكلت من المناطق الحضرية والريفية والبرية .

وأوضح مدير المستشفى الأخصائي فهد بن محمد الممخور، أن هذه الحملة تُهدف الى تقييم الحالة الصحية للسكان، وتحديد الاحتياجات الصحية ضمن تطوير البرامج الصحية المقدمة بالمملكة، وجمع المعلومات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، التي تؤثر على صحة المجتمع لتقييم أداء النظام الصحي بالمملكة وتقديمه لصناع القرار.

وأكّد الممخور بأن هناك فرق طبية رجالية ونسائية، تم إعدادها وتجهيزها لبدء المسح السكاني، حيث تستمر لأربعة أسابيع؛ مشيراً إلى أن المسح سيصاحبه إجراء جميع القياسات الصحية مثل جمع المعلومات الصحية، وقياس الضغط، وقياس الطول والوزن وكتلة الجسم، وعمل تحاليل مخبرية لجميع الفئات العمرية في العائلة.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت عن تنفيذ أكبر مسح صحي في تاريخ المملكة يشمل أكثر من 50 ألف أسرة؛ بهدف تقويم الحالة الصحية للسكان وتحديد عوامل الخطورة، مثل عدم ممارسة الرياضة والتدخين وغيرها، إضافة إلى تقويم مدى قدرة النظام الصحي على الاستجابة لتطلعات واحتياجات السكان، والتعرف على مدى تغطية الخدمات والبرامج الصحية للسكان، وكذلك الإنفاق الصحي على مستوى الأسر، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني.