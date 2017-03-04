في اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار ( يدا بيد للوقاية من المخاطر 2017 ) بمكة مول العقيد / علي المنتشري – يكرم الإعلامي / عمر الشيخ

كرم سعادة العقيد / علي المنتشري -( مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة ) – الإعلامي / عمر الشيخ – نظير مشاركته الإعلامية في اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار : ( يدا بيد للوقاية من المخاطر 2017 ) – والذي كان برعاية كريمة من مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير / خالد الفيصل – ( أمير منطقة مكة المكرمة ) – وبحضور سمو الأمير / سعود بن جلوي آل سعود -( وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون الأمنية ) – والذي كان فعاليته وبرامجه بأسواق ( مكة مول ) – بحي العزيزية بمنطقة مكة المكرمة – وذلك نظير جهوده الإعلامية ومشاركته لمناسبات وفعاليات الدفاع المدني على مدار العام .

من جانب آخر هنأ سعادة اللواء / سالم المطرفي – ( مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة ) – على هذا التميز والمشاركة في نشر جميع فعاليات الإدارة العامة للدفاع المدني على مدار العام .

والصحيفة إذ تهنئه وتبارك له هذا التكريم – وتتمنى له مزيدا من الإبداع والتميز في عالم الصحافة والإعلام .