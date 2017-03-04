 العقيد / علي المنتشري – يكرم الإعلامي / عمر الشيخ | فيفاء أون لاين
السبت, 5 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 مارس 2017 ميلاديا

في اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار ( يدا بيد للوقاية من المخاطر 2017 ) بمكة مول

العقيد / علي المنتشري – يكرم الإعلامي / عمر الشيخ

العقيد / علي المنتشري – يكرم الإعلامي / عمر الشيخ
فيفاء أون لاين - مكة المكرمة

كرم سعادة العقيد / علي المنتشري -( مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة ) – الإعلامي / عمر  الشيخ – نظير مشاركته الإعلامية  في اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار : ( يدا بيد للوقاية من المخاطر 2017 ) – والذي كان برعاية كريمة من مستشار خادم الحرمين الشريفين  صاحب السمو الملكي الأمير / خالد الفيصل – ( أمير منطقة مكة المكرمة ) – وبحضور سمو الأمير / سعود بن جلوي آل سعود -( وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون الأمنية ) – والذي كان فعاليته وبرامجه بأسواق ( مكة مول ) – بحي العزيزية بمنطقة مكة المكرمة – وذلك نظير جهوده الإعلامية ومشاركته لمناسبات وفعاليات الدفاع المدني  على مدار العام   .  

من جانب آخر  هنأ  سعادة اللواء / سالم المطرفي – ( مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة ) – على هذا التميز والمشاركة في نشر جميع فعاليات الإدارة العامة للدفاع المدني على مدار العام  . 
                                                                                                                                                والصحيفة إذ تهنئه وتبارك له هذا التكريم – وتتمنى له مزيدا من الإبداع والتميز في عالم الصحافة والإعلام  .

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